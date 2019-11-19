أبوظبي – انخفضت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 5 بالمئة، على أساس شهري في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 273.9 مليار دولار.

جاء ذلك، نتيجة لخفض الإمارات لحيازتها بنسبة 24.4 بالمئة، بما قيمته 12 مليار دولار، ليهبط رصيدها من 49 مليار دولار حتى نهاية اغسطس، إلى 37.3 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر.

وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، 288.2 مليار دولار حتى أغسطس/ آب السابق له.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة، الثلاثاء، أن السعودية كانت أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأمريكية، بقيمة 181.5 مليار دولار في سبتمبر الفائت، مقابل 183.8 مليار دولار في أغسطس السابق له.

وحلت الكويت في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات بلغت 44.1 مليار دولار، مقارنة بـ 44.06 مليار دولار في الشهر السابق له.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 37.3 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ 8.6 مليار دولار، وقطر 2.2 مليار دولار، وتذيلت البحرين القائمة بـ321 مليون دولار فقط.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية، حتى نهاية سبتمبر الماضي، نحو 6776.8 مليار دولار أمريكي، بصدارة اليابان 1145.8 مليار دولار، ثم الصين بـ 1102.4 مليار دولار.

الأناضول