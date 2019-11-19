سوريا – أعربت وزارة الدفاع الروسية عن استغرابها مما ورد في تصريح وزير الخارجية التركي من تهديد باستئناف العملية العسكرية في شمال سوريا.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع الروسية اللواء ايغور كوناشينكوف أن تصريح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بشأن عدم تنفيذ روسيا لتعهداتها والتهديدات باستئناف العملية العسكرية في شمال سوريا، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع، يثير الاستغراب لدى وزارة الدفاع الروسية.

وقال كوناشينكوف إن “وزارة الدفاع الروسية تعبر عن استغرابها من تصريح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بشأن مزاعم عدم تنفيذ روسيا لتعهداتها، وأيضا التهديدات بإطلاق العمليات العسكرية في شمال سوريا”.

وشدد المتحدث العسكري الروسي على أن تصريح وزير الخارجية التركي بالدعوة إلى استئناف العمليات العسكرية يمكن أن يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع في شمال سوريا، لا إلى تسويته، كما نص على ذلك في المذكرة المشتركة التي وقع عليها رئيسا روسيا وتركيا”.

المصدر: تاس