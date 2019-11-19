لبنان – أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي، والأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتجري معالجتها تدريجيا.

وأضاف عون في تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر”، أن “الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية هو ازالة العقبات امام تشكيل الحكومة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف”.

ولفت الرئيس عون إلى أن إجراءات عدة اتخذت لتسهيل عمل المواطنين والمؤسسات، معربا عن استعداده الدائم للقاء ممثلي الحراك وتحقيق مطالبهم.

وأكد عون للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، أنه سيحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة.

واستقبل الرئيس عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وتداول معه الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة قبل أيام من انعقاد مجلس الأمن لعرض مسار القرار 1701.

وكان مجلس النواب اللبناني قد ألغى، اليوم الثلاثاء، الجلسة التشريعية التي كانت مقررة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

المصدر: وكالات