فوائد ماسك قشر الرمان رائعة.. تعرّفي الي كيفية إعداده

فوائد ماسك قشر الرمان رائعة.. تعرّفي الي كيفية إعداده

هولندا – لطالما كان لقشر الرمان فوائد عديدة، لأنه يحتوى على نسبة كبيرة من المواد الغذائية المهمة الموجودة في تلك الثمرة، حيث يُستخدم القشر كعلاج منزلي للاضطرابات الهضمية والتهاب الفم واللثّة.

ما هي فائدة قشر الرمان للبشرة؟

-يُقلل من ظهور علامات الشيخوخة.

-يُرطِّب البشرة.

-يقضي على حبّ الشباب وخلايا الجلد الميت.

مكوّنات ماسك قشر الرمان:

قشر رمان.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من العسل.

عصرة من الحامض.

طريقة إعداد ماسك فيتامين سي:

-اطحني قشر الرمان.

-أضيفي باقي المكونات.

-قلّبي جيداً المزيج حتى الحصول على عجينة.

-افردي الماسك على وجهك.

-اتركيه على وجهك لمدة 15 دقيقة وبعدها اغسليه بماء فاتر.

وكالات