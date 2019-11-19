وقضت محكمة بلدة داكس، بأن الضوضاء المنطلقة من سرب مربية الطيور المتقاعدة دومينيك دوت، والذي يضم حوالي 60 بطة وأوزة عند سفح جبال البيرينيه، بجنوب غرب فرنسا، لا تتجاوز الحدود المقبولة.

وقالت دوت لرويترز بعد قرار المحكمة “كسب البط… أنا سعيدة جدا لأني لم أكن أريد أن أذبح بطي”.

وجاءت الشكوى من جار دوت الذي انتقل من المدينة قبل نحو عام إلى مكان يبعد حوالي 50 مترا عن حظيرة البط، واعتبر الضوضاء الصادرة عن الطيور مصدرا للإزعاج، وبأنها أحالت حياته لجحيم.