الأرجنتين – استقال أسطورة كرة القدم، الأرجنتيني دييغو مارادونا، من منصبه مدربا لنادي خيمناسيا لا بلاتا بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه الإشراف عليه.

وحسب تقارير صحفية، فقد ربط مارادونا البالغ 59 عاما مصيره بمستقبل رئيس النادي غابريال بيليغرينو الذي قرر عدم الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في 23 نوفمبر الحالي.

وتسلم مارادونا مهام تدريب الفريق، في مطلع سبتمبر الماضي، عندما كان يحتل المركز الأخير في الدوري المحلي الذي يضم 24 فريقا، قبل أن يصعد به مرتبتين إلى المركز الثاني والعشرين.

المصدر: أ ف ب