مصر – رد مسؤول مصري رفيع المستوى عبر جريدةThe Daily News Egypt الناطقة بالإنجليزية، على التحذيرات الأمريكية لمصر بشأن صفقة مقاتلات “سوخوي-35” مع روسيا.

وقال المسؤول المصري الذي لم يذكر اسمه إن مصر دولة مستقلة ذات سيادة لا تتلقى أوامر من دول أخرى فيما يتعلق بسياساتها الداخلية أو الخارجية.

وأضاف أن التحذير الأمريكي لا معنى له ولا يجب أخذه على محمل الجد، مؤكدا في الوقت نفسه أن الصفقة مستمرة ولن يتم إيقافها تحت أي ظرف.

وأشار المسؤول إلى أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى، وهي بالتالي لن تسمح لأي جهة أو أي صانع قرار بالتدخل في شؤونها، لأنها تعتبر هذا الأمر انتهاكا لحقوق السيادة التي تعد خطا أحمر بالنسبة لها، منوها بسياسة تنويع مصادر السلاح التي تتبعها مصر في السنوات الأخيرة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، قد نشرت معلومات حول تهديد الولايات المتحدة لمصر بفرض عقوبات إذا لم تتخل القاهرة عن شراء المقاتلات الروسية متعددة الأغراض “سو- 35” (سوخوي-35).

المصدر: وكالات