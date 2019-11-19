مكاسب في 7 بورصات عربية رغم خسائر النفط مع ختام جلسة الثلاثاء

مكاسب في 7 بورصات عربية رغم خسائر النفط مع ختام جلسة الثلاثاء

أبوظبي – ارتفعت 7 بورصات عربية في نهاية تداولات الثلاثاء، معززة بمكاسب الأسهم الكبرى في قطاعات رئيسية مثل البنوك والعقار، على الرغم من هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (12:56 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 1.23 بالمئة أو 77 سنتا، إلى 61.67 دولارا للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/ كانون الأول، بنسبة 1.4 بالمئة أو 80 سنتا إلى 56.25 دولارا للبرميل

وجاءت أسواق الإمارات في صدارة الرابحين، مع صعود بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.8 بالمئة إلى 5087 نقطة بدعم مكاسب أسهم كبرى مثل “اتصالات” بنسبة 1.7 بالمئة و”أبوظبي التجاري” بنسبة 1.45 بالمئة و”أبوظبي الأول” بنسبة 0.66 بالمئة.

فيما زادت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.71 بالمئة إلى 2701 نقطة مع ارتفاع أسهم “إعمار العقارية” بنسبة 1.71 بالمئة و”دبي للاستثمار” بنسبة 1.6 بالمئة و”الإمارات دبي الوطني” بنحو 0.42 بالمئة.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.56 بالمئة إلى 8045 نقطة، مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

وارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.43 بالمئة إلى 10340 نقطة، بدعم رئيس من صعود أسهم مثل “مصرف الريان” بنسبة 0.78 بالمئة و”بروة العقارية” بنسبة 0.58 بالمئة و”صناعات” بنسبة 0.39 بالمئة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.39 بالمئة إلى 5771 نقطة، وزاد المؤشر الأول بنسبة 0.46 بالمئة إلى 6308 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي بنحو 0.18 بالمئة إلى 4720 نقطة.

وربحت بورصة البحرين ما نسبته 0.34 بالمئة إلى 1506 نقطة، بدعم مكاسب أسهم “الأهلي المتحد” بنسبة 0.93 بالمئة و”الومنيوم البحرين” بنسبة 0.24 بالمئة، في مقابل تراجع “زين” بنسبة 0.93 بالمئة.

وأغلقت بورصة مسقط على ارتفاع هامشي بنسبة 0.03 بالمئة إلى 4087 نقطة بفضل مكاسب أسهم “الخليج للكيماويات” بنسبة 10 بالمئة و”النهضة للخدمات” بنسبة 2.36 بالمئة و”جلفار للهندسة” بنسبة 1.28 بالمئة.

في المقابل، انخفضت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.45 بالمئة إلى 14313 نقطة، بضغط رئيس من مبيعات المؤسسات المحلية.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.23 بالمئة إلى 1789 نقطة مع تراجع أسهم “البنك العربي” بنسبة 0.17 بالمئة و”الإقبال للاستثمار” بنسبة 0.42 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

أبوظبي: بنسبة 0.8 بالمئة إلى 5087 نقطة.

دبي: بنسبة 0.71 بالمئة إلى 2701 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.56 بالمئة إلى 8045 نقطة.

قطر: بنسبة 0.43 بالمئة إلى 10340 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.39 بالمئة إلى 5771 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.34 بالمئة إلى 1506 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.03 بالمئة إلى 4087 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 0.45 بالمئة إلى 14313 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.23 بالمئة إلى 1789 نقطة.