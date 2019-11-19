ويقترب رونالدو ، 34 عاما، “بسرعة الصاروخ”، من تحطيم رقم المهاجم الإيراني السابق علي دائي، الذي يعتلي صدارة هدافي المنتخبات.

ويعتلي دائي صدارة هدافي العالم برصيد 109 أهداف منذ عام 2006، ولا يقترب من تهديد رقمه التاريخي سوى الهداف البرتغالي رونالدو، الذي يمتلك فرصة كبيرة لتجاوزه في الأعوام المقبلة.

ويأتي خلف رونالدو المهاجم الهنغاري التاريخي فيرينيك بوشكاش، برصيد 84 هدفا دوليا، يليه الياباني كونيشيغي كاماموتو برصيد 80 هدفا، ويحل الزامبي غودفري شيتالو خامسا برصيد 79 هدفا.

ويعتبر المهاجم العراقي السابق حسين سعيد هداف العرب التاريخي، برصيد 78 هدفا دوليا، في المركز السادس عالميا، متفوقا على أساطير اللعبة مثل الألماني غيرد مولر، والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي رونالدو.

كما دخل الهداف الكويتي بشار عبدالله قائمة “العشرة الكبار” بين هدافي المنتخبات، بتسجيله 75 هدفا مع “الأزرق”.

وحل السعودي ماجد عبدالله في المركز 11 عالميا، متساويا مع الألماني ميروسلاف كلوسه برصيد 71 هدفا، فيما حل الهداف المصري حسام حسن بالمركز 15 برصيد 70 هدفا.

واستنادا للنسبة التهديفية، التي تعتمد على عدد الأهداف الدولية مقارنة بالمباريات الدولية، يختلف التصنيف قليلا.

ويتصدر قائمة النجوم ذوي النسبة التهديفية الأعلى، الألماني غيرد مولر والهنغاري ساندور كوشيش، حيث تبلغ نسبة تهديفهما 1.1 هدفا في المباراة الواحدة، وهو رقم يصعب معادلته.

وسجل مولر 68 هدفا في 62 مباراة دولية، بينما سجل كوشيش 75 هدفا في 68 مباراة، وهو معدل “مذهل” مقارنة بمعدلات أخرى لنجوم العالم، مثل كريستيانو رونالدو (0.6 هدفا في المباراة) وميسي (0.5 هدفا في المباراة).