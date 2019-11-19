العراق – أعلنت وزارة الزراعة، ومن خلال اجتماع هيئة الرأي برئاسة وزير الزراعة صالح الحسني ، عن زيادة الجرعة السمادية من سماد الداب، فيما تم تخفيض سعره بمقدار ثلاثين ألف دينار، دعماً للفلاحين والمزارعين وخدمةً للعملية الزراعية واستدامتها لتحقيق زيادة الإنتاج المحلي.

وذكر بيان للوزارة ، انه تمت الموافقة على زيادة الجرعة السمادية من سماد الداب لمحصول الحنطة للموسم الشتوي المقبل ، لتكون خمسة وثلاثين كيلو غرام للدونم الواحد للمناطق المروية ،بضمنها الجرعة الموزعة عشرة كغم حسب كتاب دائرة التخطيط .

وتابع البيان انه تم الموافقة على تخفيض سعر سماد الداب المستورد من أربعمائة وثمانين ألف دينار للطن الواحد، الى أربعمئة وخمسين ألف دينار للطن الواحد، كما تم تخصيص جرعة من سماد اليوريا للمناطق ، شبه مضمونة الأمطار بواقع عشرين كيلوغرام للدونم الواحد ، وفق المساحات المقرر زراعتها لهذا الموسم، دعماً للفلاحين والمزارعين.

وكالات