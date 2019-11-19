ليبيا – أكد نقيب عام معلمي ليبيا عبدالنبي النف أنه تم عرض كافة العراقيل التي تواجه المعلمين في ليبيا وتمت مناقشة استمرار الاعتصام أو تعليقه بالبلديات التابعة لما يسمى بحكومة الوفاق وذلك وفقاً لاستجابة الحكومة لمطالب المعلمين.

النف وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس الاثنين قال إن من حضر الإجتماع كل من:” أبوبكر محمد إبراهيم عضو مجلس النواب ،عبدالسلام صالح خليفة نقيب المعلمين في إجدابيا،علي أحمد إبراهيم نقيب المعلمين ببلدية مرزق،مسؤولين في قطاع التعليم ومنسقي النقابات من شرق وغرب ليبيا”.

وأضاف نقيب عام معلمي ليبيا :”متمسكون بتنفيذ قرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2018 بزيادة مرتبات المعلمين”وذلك وفقاً لاتفاق عقده النف مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.