الولايات المتحدة – أعلنت شركة Nvidia عن تقريرها المالي للربع الثالث من العام الحالي 2019، و حققت الشركة عائدات ضخمة وصلت إلى نحو 3 مليار دولار، و إن كانت قد تراجعت بنسبة 5% عما تم تحقيقه لنفس الفترة من العام الماضي.

و ما زال قسم الألعاب الذي يضم البطاقات الرسومية للشركة يحقق أكبر عائداتها، حيث حقق القسم 1.659 مليار دولار في الربع الماضي، بتراجعٍ بسيط عما تم تحقيقه في العام الماضي. وفيما يتعلق ببقية الأقسام فقد حقق قسم مجمعات البيانات (Data Center) عائدات وصلت 726 مليون دولار، أما قسم الأتمتة فقد حقق عائدات وصلت إلى 162 مليون دولار.

و قد وصلت الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الماضي و الذي انتهى في سبتمبر إلى 927 مليون دولار، أما صافي الدخل فقد وصل إلى 899 مليون دولار.

وكالات