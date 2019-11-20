إسبانيا – اكتسح المنتخب الإسباني، امس ضيفه الروماني بخمسة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوربية لكرة القدم (يورو 2020).

أحرز خماسية إسبانيا، فابيان رويز وغيرارد مورينو وألفارو موراتا وأدريان روس لاعب رومانيا بالخطأ في مرماه وميكيل أويارزابال في الدقائق 8 و33 و43 و45 و90.

وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلب المنتخب السويدي على ضيفه منتخب جزر فاروه بثلاثة أهداف دون رد.

أحرز الأهداف الثلاثة، سيباستيان أندرسون وماثياس سفانبرغ وجون غيديتي في الدقاق 29 و72 و80.

كما تغلب المنتخب النرويجي على مضيفه منتخب مالطة بهدفين لهدف، ضمن نفس الجولة للمجموعة ذاتها.

أحرز هدفي النرويج، جوشوا كينغ وألكسندر سورلوت في الدقيقتين 7 و62.

فيما جاء هدف مالطة الوحيد عن طريق باول فينيتش في الدقيقة 40.

بذلك، تتصدر إسبانيا المجموعة برصيد 26 نقطة، والسويد الثاني بـ 21 نقطة، وتأهلا للبطولة قبل مباريات الجولة، والنرويج الثالث بـ 17 نقطة، ورومانيا الرابع بـ 14 نقطة، ومالطة الخامس بـ 3 نقاط بفارق الأهداف عن جزر فاروه.

الأناضول