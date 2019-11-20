البحث جار عن منافس لـ”هالك الإيراني” بعد توقيعه لمنظمة في الفنون القتالية المختلطة

البحث جار عن منافس لـ”هالك الإيراني” بعد توقيعه لمنظمة في الفنون القتالية المختلطة

الولايات المتحدة – وقعت منظمة Bare Knuckle FC League للفنون القتالية المختلطة MMA، والتي تنظم نزالات بدون قفازات، عقدا مع الشاب الإيراني العملاق سجاد غريبي الملقب بـ “هالك إيران”.

ووصفت المنظمة الأمر بأنه “أكبر توقيع في تاريخ الدوري”، ويتبقى البحث عن مقاتل يوافق على إقامة نزال ضد غريبي بقبضتين عاريتين، حيث لا يرتدي المقاتلون قفازات في نزالات “Bare Knuckle FC”، التي تقام وفقا لقواعد رياضة الملاكمة، لكن بوجود فوارق عدة.

وبات غريبي البالغ 27 عاما والمفتول العضلات، من الوجوه المعروفة على شبكة التواصل الاجتماعي، حيث لقب بـ”هالك إيران” للشبه الكبير بينه وبين الشخصية الخارقة المعروفة، ويصل وزنه إلى 175 كيلوغراما ويبلغ طوله 186 سنتيمترا.

إلا أنه فور انتشار أخبار العقد الجديد مع “هالك” ظهر أحد المنافسين، حيث غرد البطل السابق في UFC الأمريكي، تيم سيلفا، على “تويتر”: “إذا كنت بحاجة إلى خصم لهذا الرجل، فأخبرني وأرسل لي عقدا”.

من ناحية أخرى، لا تبدو منظمة Bare Knuckle متحمسة لترشيح سيلفيا كمنافس لهالك بسبب عمره الذي يبلغ 43 عاما، إضافة أن نزاله الأخير كان منذ 6 سنوات مضت، لذا فلا يزال البحث جاريا عن منافس أكثر أهمية وإثارة.

ومن المقرر أن يقام أول نزال للمقاتل الإيراني العملاق في أوائل العام المقبل 2020.

المصدر: worldboxingnews.net