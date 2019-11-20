ليبيا – دان مجلس النواب الموازي في طرابلس ما وصفه بـ “القصف الغادر” (غارات السلاح الجوي على مسلحي الوفاق) ، مدعياً بأن القصف قد استهدف مواقع مدنية منها المخازن الرئيسية لجهاز تطوير المراكز الإدارية بمدينة مصراتة .

مجلس النواب الموازي أعرب في بياناً له أطلعت المرصد على نسخة منه عن إستغرابه إزاء الصمت المريب للمجتمع الدولي الذي لازال يغض الطرف على ما وصفها بـ” الإنتهاكات الصارخة” لقرارات مجلس الأمن بحضر توريد الأسلحة للدولة الليبية وعدم تسمية الأمور بمسمياتها من قبل الجهات المعنية في المنتديات الدولية والإكتفاء بالتلميح والتصريح بمشاعر الحزن والقلق التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بحسب البيان.

وطالب النواب المقاطعون والمنشقون في طرابلس مجلس الأمن الدولي بضرورة فرض حظر للطيران العسكري فوق الأراضي الليبية لحماية المدنيين وحفظ السلام والأمن الدوليين حسب زعمهم.

المجلس دعا في ختام بيانه إلى ضرورة النظر في البراهين والأدلة الجنائية التي تقدمها حكومة الوفاق التي وصفها بـ”السلطة الشرعية المعترف بها دوليا” ، مدعياً بأنها تثبت ما وصفها بـ”جرائم الحرب التي يقترفها مجرم الحرب حفتر” في حق الليبيين والمدنيين منهم على وجه الخصوص.