سوريا – افاد التلفزيون السوري إن القوات الأمريكية نفذت امس إنزالا جويا من مروحية على أحد المنازل في قرية تل أحمر بريف الحسكة الجنوبي واختطفت شابين شقيقين.

وذكر مراسل سانا أن الإنزال تم عبر مروحية على أحد البيوت في قرية تل أحمر بريف الحسكة الجنوبي واختطفت شابين شقيقين واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وأشار الوكالة “إلى أن هذا الاعتداء جاء بعد نحو يومين من اختطاف مدنيين اثنين في إنزال جوي مماثل لقوات الاحتلال الأمريكي استهدف منزلا في قرية الدشيشة التابعة لناحية مركدا بريف الحسكة الجنوبي”.

كما قال التلفزيون إن “القوات التركية والمسلحين المساندين لها، واصلت العدوان على الأراضي السورية بريف الحسكة الشمالي”.

وذكر أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت بين القوات التركية و”قوات سوريا الديمقراطية” على محور قريتي القاسمية والرشيدية بريف ناحية تل تمر الشمالي، وسط استمرار المسلحين وداعميهم باستهداف منازل المدنيين بسلاحي المدفعية ومدافع الهاون.

وأفادت القناة الرسمية بأن “المجموعات المسلحة تواصل سرقة ونهب ممتلكات المواطنين في القرى والبلدات التابعة لناحيتي تل تمر ورأس العين، بالتوازي مع قيامها بمداهمة المنازل ووضع حواجز على الطرقات لاختطاف الشبان وتقودهم مكبلين إلى جهات مجهولة”.

وبينت في السياق أن “القوات التركية عمدت خلال الأسابيع الماضية إلى سرقة محولات الكهرباء والمعدات الزراعية والمواشي والمولدات الكهربائية والمحروقات الخاصة بها العائدة للأهالي، ونهبت المفروشات من المنازل إضافة إلى اختطاف عشرات الشبان في ناحيتي رأس العين وتل تمر بريف الحسكة الشمالي”.

المصدر : التلفزيون السوري