ليبيا – التقى وزير الخارجيه والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج ووزيرة الشؤون الاجتماعيه فتحية حامد أمس الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة باللجنه المكلفة ببرنامج العودة الطوعية للمهجرين وذلك للأطمئنان على سير العمل والتعرف على النتائج التي إنجزت من خلال العمل اليومي للجنة.

اللجنة قدمت بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة بعض الحالات الجاهزه للعودة،مؤكدة جاهزية الإجراءات أمام الجميع.

ومن جهتهم،أشاد الوزيران بجهود عمل اللجنة ودعمها حتى تصل لتحقيق النتائج المرجوة،لافتين إلى أن الهدف وطني وأخلاقي وإنساني لراب الصدع والعمل على المصالحة الوطنية الشاملة،مؤكدين على أن ليبيا لكل الليبيين وأن الحكومة المؤقتة مهتمة بمواطنيها أينما كانوا وحيثما وجدوا في أي مكان في العالم.

وفي سياق متصل،عقد الحويج في وقت لاحق أمس الثلاثاء اجتماعا موسعا مع علي الأحول رئيس مجلس إدارة جمعية الأخوّة الليبية الإجتماعية للمهجرين في جمهورية مصر العربية وصالح الكزّة الأمين العام للجمعية بحضور أعضاء لجنة الخارجية بالقاهرة.

الاجتماع سلط الضوء على جل المشاكل التي تواجه المهجرين حيث إستمع رئيس ومدير الجمعية من وزير الخارجية لشرح واف عن برنامج عودة المهجرين،مبديان استعداد الجمعية للتعاون مع لجنتي الخارجية والشؤون الإجتماعية كجمعية مشهرة للمهجرين الليبيين بجمهورية مصر العربية لتذليل كافة الصعوبات أمامها.

وأيّد مسؤولي الجمعية جميع المجهودات المبذولة من وزيري الخارجية والتعاون الدولي ووزيرة الشؤون الإجتماعية،موجهين شكرهم العميق لفريق اللجنة التي تعمل على تسهيل كافة الأمور المتعلقة بذلك.