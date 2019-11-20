إيران – استدعت الخارجية الايرانية، اليوم الأربعاء، سفير سويسرا في طهران بصفته راعيا للمصالح الأميركية على خلفية تصريحات حول الاحتجاجات في إيران.

وأكدت وزارة الخارجية أن السفير السويسري، ماركوس لاينتر، استدعي وجرى تسليمه رسالة احتجاج على “تدخل أمريكا في شؤون إيران الداخلية”.

ووصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إعلان المسؤولين الأميركيين “دعمهم” للشعب الإيراني بأنه “كذبة مخزية”، مضيفا أن “النظام الذي يمنع بإرهابه الاقتصادي وصول الأغذية والأدوية إلى المواطنين العاديين سواء المسنين منهم أو المرضى، لا يمكنه أبدا الادعاء بوقاحة دعمه للشعب الايراني”.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، سيد عباس موسوي، أن “المسؤولين الأمريكيين ليسوا بالموقع الذي يسمح لهم الإعراب عن تضامنهم مع الشعب الإيراني”، لافتا إلى أن “الشعب الإيراني الذي اجتاز الكثير من الصعوبات، سيتمكن من تجاوز هذه المرحلة وتسوية قضاياه الداخلية بنفسه”.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، كان قال في أول تعليق منه على موجة الاحتجاجات التي تعم إيران، إن “الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيراني”.

المصدر: وكالات