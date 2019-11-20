السعودية تستقبل سيارة لا مثيل لها في العالم.. وتوقعات ببيعها بمبلغ خيالي! (فيديو +صور)

السعودية تستقبل سيارة لا مثيل لها في العالم.. وتوقعات ببيعها بمبلغ خيالي! (فيديو +صور)

السعودية – أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أنه سيجري بيع سيارة فارهة تحمل اسم “2030”، في مزاد يُقام بمعرض فريد للسيارات تستضيفه الرياض، يوم الخميس المقبل.

وأظهر مقطع فيديو نشره آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته على موقع “تويتر”، السيارة وهي مغلفة بالكامل، مبينا أن اسمها هو “2030”، في إشارة إلى “رؤية 2030″، خطة التغيير العملاقة التي تعمل عليها السعودية وتحمل الاسم ذاته.

وقال: “سيارة مسمينها 2030 حبه وحده في العالم! بتنعرض في معرض السيارات وبيتسوى عليها مزاد… لاحد يقول مالقيت تذكره… احجز من الآن”.

وجذبت السيارة الجديدة الأنظار إليها، قبل أن تعرف الشركة المصنعة لها أو سنة صنعها، أو أي من مواصفاتها، ويبدو أنها ستتصدر قائمة السيارات المباعة في المعرض من حيث القيمة، حيث يعتقد أن يكون سعرها خيالي ويفوق كل التوقعات.

وفي وقت سابق، قال آل الشيخ إنه حصل على موافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعلى جميع التراخيص الرسمية لبيع 1200 سيارة على هامش معرض السيارات في “موسم الرياض”.

ويعتبر المعرض بمثابة محطة لعشاق السيارات ومحبي قطع التعديل والإكسسوارات ومزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة والنادرة، في حدث قد لا يتكرر كثيرا في المنطقة.

وينطلق المعرض يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر، وسيكون متاحا أمام الزوار من الساعة 12 ظهرا حتى 11 مساء.

المصدر: RT