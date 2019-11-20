المحجوب: الضربات الجوية على مخازن الميليشيات سببت بإنهيارهم في عدة مواقع جنوب طرابلس

المحجوب: الضربات الجوية على مخازن الميليشيات سببت بإنهيارهم في عدة مواقع جنوب طرابلس

ليبيا – أكد مدير المركز الإعلامي بالجيش العميد خالد المحجوب أن قوات الجيش بسطت سيطرتها أمس الثلاثاء على محور الخلاطات بالكامل وأصبحت على مشارف أبوسليم جنوبي العاصمة طرابلس.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” قال إن القوات تقدمت وطردت المليشيات الإجرامية والإرهابية من محور الخلاطات طرابلس بالكامل إلى ما وراء منطقة الروابش المطلة على منطقة بوسليم.

وأوضح أن أهمية هذا التقدم هو أن منطقة بوسليم تحتوي على الحي الدبلوماسي وسجن بوسليم أحد أكبر وأهم سجون العاصمة كمنطقة صلاح الدين سكانها من مؤيدي القوات المسلحة وتنتظر القضاء على المليشيات لتنتفض ضدهم،مؤكدا وجود تنسيق مسبق مع شباب المنطقة.

كما أشار إلى أن العمليات العسكرية تعمل على ربط المحاور المختلفة للقتال وإحكام السيطرة على مداخل العاصمة وخلق طوق متكامل يكبر ويزداد بكل تقدم للقوات المسلحة لمنع المليشيات من القيام بأي عمليات عسكرية والقضاء على مقاومتها.

ولفت إلى أن المليشيات تتقهقر وتنهار في جميع المحاور بشكل أكبر من السابق لعدم قدرتها على الاستمرار في المقاومة وأن الجيش يراهن على انهيارها في أي لحظة رغم ما يقدم لها من الدعم التركي.

المحجوب كشف عن مقاومة المليشيات لتقدم الجيش وهي مقاومة يائسة لأسباب عدة خاصة أنه ليست هناك عقيدة لديهم في القتال وأن من يجمعهم المصالح النفعية، مشدداً على أن تأثير الضربات الجوية على مرتكزات ومخازن المليشيات ومقراتها تسبب في انهيار قدرات المليشيات وعجزها عن إيجاد إمدادات للقتال بعد تدمير مخازنها.

وفيما يخص معنويات المقاتلين،أكد مدير المركز الإعلامي أن جنود وضباط الجيش معنوياتهم في السماء في حين أن الإرهابيين وعناصر المليشيات تحت الصفر وهو ما يتضح على قنواتهم وصفحاتهم نتيجة لخسائرهم المتتالية من قتلى ومصابين.