السعودية – اكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، إن المملكة تعرضت لـ286 صاروخا باليستيا و289 طائرة مسيرة.

وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمة خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، أن الاعتداءات على السعودية لم تؤثر على التنمية وحياة المواطنين والمقيمين بفضل منتسبي القوات العسكرية والأمنية.

وأضاف العاهل السعودي أن “المملكة تفخر بشهداء الواجب والمصابين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل العقيدة والوطن”، مؤكدا أن “أسرهم ستظل دوما موضع العناية والاهتمام”.

المصدر: وسائل إعلام سعودية