فيينا – واصلت عقود النفط الآجلة خسائرها في الأسواق العالمية خلال تعاملات الأربعاء، متأثرة بالتوترات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع حكومي، مساء الثلاثاء: “إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الصين، فسأقوم فقط برفع الرسوم الجمركية”، دون مزيد من التفاصيل.

وبحلول الساعة (07:16 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 0.21 بالمئة أو 13 سنتا إلى 60.78 دولارا للبرميل.

كما تراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 0.07 بالمئة أو 0.04 سنتات إلى 55.31 دولارا للبرميل.

كذلك، أوردت البيانات الأسبوعية لمعهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، زادت بواقع 6 ملايين برميل في الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

الأناضول