ليبيا – إتهم رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان المشير “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بتدمير الممتلكات المدنية والقصف العشوائي ،واصفاً الأخير بالشخصية ” المريضة المهووسة بالسلطة” حسب تعبيره.

صوان وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” قال:” بالرغم من تجرع حفتر لمرارة الفشل والهزيمة وإدراكها اقتراب انتهاء مسيرته الحافلة بالأوزار إلا أنها لا تزال تحاول عبثا الوصول إلى ذلك الحلم اليائس، حكم ليبيا”.

وأضاف:” لا حجة بعد اليوم لمن يستمر في مناصرته فلا عاد جيشه المزعوم وطنيا جيشا بعدما اتضح للجميع أنه خليط من مرتزقة ومجموعات قبلية ودينية ولا عادت حجة محاربة الإرهاب ذريعة قابلة للتصديق بعدما مارست ميليشياته أشد أنواع الإجرام والإرهاب بالخطف والقتل والتهجير ولا عادت شعاراته تؤتي أكلا بعدما بان جليا زيفها وعلم القاصي والداني أن دافعه الوحيد هو السلطة، ولا حتى عاد هدفه الخبيث قابلا للتحقيق بعدما تكسرت أكبر قواته على أسوار طرابلس وذاقت ويلات الهزيمة، فلا حجة بعد اليوم ولا عذر”.

رئيس حزب العدلة و البناء إختتم منشوره بالقول:” ورغم تكاليف ما جرى ويجري من جرائم وحجم الفتنة والتدخلات التي جرها وزمرته وبالا على شعب ليبيا الطيب الطامح في بناء دولته الآمنة المستقرة إلا أن ذلك كفيل بقطع الطريق مطلقا أمام القبول به وبمشروعه وعلى داعميه المحليين والإقليميين إدراك ذلك جيدا الآن أكثر من أي وقت مضى”.