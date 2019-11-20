السعودية – اوضحت وكالة بلومبرج الأمريكية، الأربعاء، إن المؤسسات المكتتبة في أسهم شركة أرامكو السعودية، قدمت طلبات كافية لتغطية الحصة المطروحة لهم، بعد مرور 3 أيام من الاكتتاب للمؤسسات.

وبدأ اكتتاب المؤسسات على سهم أرامكو، اعتبارا من 17 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، حتى 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وبدأت الشركة، الأحد الماضي، بطرح 1.5 بالمئة من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، تبلغ 3 مليار سهم، منها 0.5 بالمائة للأفراد (مليار سهم)، و1 بالمائة للمؤسسات (2 مليار سهم).

كانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت في 3 نوفمبر الجاري، الموافقة على طلب “أرامكو” تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

ومنذ 2018، أجلت السعودية في أكثر من 4 مناسبات، تأجيل طرح “أرامكو” 5 بالمئة من أسهمها في السوق المحلية إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين.

ويرى مراقبون أن الهجوم على أرامكو، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أدى إلى تنامي مخاوف ترافق المستثمرين العالميين في الملتقى إزاء قدرة المملكة على حماية واحد من أهم منشآت الطاقة العالمية.

ومنتصف سبتمبر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي “بقيق” و”خريص” التابعتين لشركة “أرامكو”، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة “الحوثي.

الأناضول