وسجل مدافع أياكس أمستردام الهولندي نصير المزراوي (26) ومهاجم ليغانيس الإسباني يوسف النصيري (39) ومدافع بوروسيا دورتموند الألماني المعار من ريال مدريد الإسباني أشرف حكيمي (83)، الأهداف.

وكان “أسود الأطلس” افتتحوا التصفيات بتعادل مخيب مع ضيفهم الموريتاني سلبا في الرباط الجمعة الماضي في الجولة الأولى.

وانتزع المنتخب المغربي الذي حقق فوزه الأول في ثاني مباراة رسمية بقيادة مدربه الجديد البوسني وحيد خليلودزيتش، صدارة المجموعة مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام جمهورية أفريقيا الوسطى، التي تحل ضيفة على موريتانيا لاحقا.

وفجرت أثيوبيا مفاجأة مدوية في المجموعة الحادية عشرة بإسقاطها ضيفتها ساحل العاج 2-1 في أديس أبابا.

ومنح مدافع توتنهام الإنجليزي سيرج أورييه التقدم للمنتخب العاجي في الدقيقة الرابعة، إلا أن سورافل داغناشو أدرك التعادل لأصحاب الأرض (16)، ثم منح شيميليس بيكيلي غودو هدف الفوز بعد 10 دقائق (26).

ويعد الفوز الأول لأثيوبيا بعد خسارتها أمام مدغشقر صفر-1 في الجولة الأولى، فيما منيت ساحل العاج بالخسارة الأولى بعد فوزها على النيجر 1-صفر الخميس.