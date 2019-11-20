ليبيا -وجهت داخلية الوفاق بقيادة فتحي باشاآغا بعدم فتح تصوير فرع جوازات بنغازي دون أي مبرر وفقاً لما أعلنه مدير جوازات المنطقة الشرقية .

وقال العميد حمدي العبيدي رئيس فرع جوازات المنطقة الشرقية في تصريح لـ المرصد اليوم الثلاثاء أن العميد جمعة بن غريبة رئيس الإدارة العامة للجوازات في طرابلس أصدر تعليمات بعدم فتح التصوير لفرع جوازات بنغازي .

وأضاف العبيدي أن بن غربية أقدم على هذه الخطوة بالرغم من علمه بأهمية الفرع كونه يقدم خدماته لسكان ثاني اكبر مدن ليبيا وكذلك يستقبل الحالات المرضية من مراكز الاورام والكلى .

وأكد أن فرع بنغازي يقدم خدماته للمدن والمناطق المحيطة ببنغازي مثل توكرة والابيار وسلوق وقمينس لوجود اعطال بمنظومات هذه المناطق .

وختم رئيس فرع جوازات المنطقة الشرقية ، أن بن غربية يرفض الرد على اتصالات المعاون الذي تواصل معه هاتفيًا من بنغازي لمعرفة أسباب منع فتح مكتب بنغازي ومعالجتها .

المرصد – متابعات