وقال دي بروين، إن الاتحاد القاري سيواجه صداعا لضمان لعب جميع الدول المضيفة المتأهلة على أرضها، وفق ما نقلت “فرانس برس”

ومن المرتقب أن تُسحب قرعة النهائيات في العاصمة الرومانية بوخارست، يوم السبت 30 نوفمبر الجاري.

وتقام المسابقة، صيف العام المقبل، لأول مرة، في 12 مدينة مضيفة في 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب ويمبلي في لندن، المباراة النهائية.

وضمن 20 منتخبا تأهله إلى النهائيات، وما تزال هناك 4 بطاقات يتنافس عليها 16 منتخبا سيخوضون دورا فاصلا في مارس المقبل.

ومع اضطرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لتأكيد أن الدول المضيفة المتأهلة ستلعب مبارياتها في دور المجموعات على أرضها، ومع إبقاء بعض المنتخبات بعيدة عن بعضها لأسباب سياسية، أزيل الكثير من التشويق من القرعة المرتقبة.

فعلى سبيل المثال، لا تستطيع أوكرانيا وروسيا مواجهة بعضهما البعض بسبب النزاع السياسي الواقع بينهما، وهذا يعني أن المجموعة الثانية باتت شبه محددة الملامح، حيث بات مؤكدا أن بلجيكا (رأس المجموعة) ستواجه روسيا والدنمارك (كلاهما سيستضيف مباريات على أرضه)، تاركين بذلك مكانا واحدا للقرعة.

وقال دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للتلفزيون البلجيكي، بعد فوز فريقه 6-1 على قبرص الثلاثاء “إنها فضيحة بصراحة، كرة القدم لم تعد كرة قدم حقا، لقد أصبحت عملا تجاريا. كلاعب عليك أن تعتاد على ذلك، لكن بالنسبة لي فهي تزييف المنافسة. ستسرق المتعة من القرعة”.