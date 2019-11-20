سريلانكا – أعلن رئيس وزراء سريلانكا “رانيل ويكريمسينغه”، استقالته من منصبه، لإفساح الطريق للرئيس المنتخب حديثا “غوتابايا راجاباكسا” لتشكيل حكومة جديدة.

وقال ويكريمسينغه، في تصريح صحفي، الأربعاء، “أحترم الديمقراطية، لذلك أستقيل كرئيس للوزراء”.

وأضاف أن رغم أنهم أغلبية في البرلمان، إلا أن الشعب قرر منح السلطة للرئيس راجاباكسا، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية، الأحد.

وأوضح النائب نامال راجاباكسا، للأناضول، أن ويكريمسينغه، سيستمر في منصبه حتى الانتخابات البرلمانية، في مارس/آذار المقبل، حينها يتسنى للرئيس حل البرلمان قانونيا.

وفاز مرشح المعارضة في سريلانكا ووزير الدفاع السابق، غوتابايا راجاباكسا، في الانتخابات الرئاسية، التي جرت بمشاركة 35 مرشحًا، وبنسبة 51.68 بالمئة.

وشغل راجاباكسا، منصب وزير الدفاع في الفترة 2005-2015، عندما كان شقيقه الأكبر ماهيندا راجاباكسا رئيسًا.

الأناضول