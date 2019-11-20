إيران – دافع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن قرار الحكومة رفع أسعار البنزين، والذي اشعل موجة احتجاجات في مختلف المدن الإيرانية، التي تشهد أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال الرئيس الإيراني، خلال اجتماع للحكومة، اليوم الأربعاء، إن زيادة أسعار البنزين تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والعدالة الاجتماعية في المجتمع الإيراني.

وأضاف، أن الشعب على علم بأن الهدف من زيادة أسعار البنزين هو تحقيق الاكتفاء في الطاقة، كي لا تلجأ إيران في المستقبل إلى الاستيراد.

وأشار إلى أنه سيتم الليلة إيداع المساعدات المالية التي تم جمعها من عملية رفع أسعار البنزين في حسابات الدفعة الثانية من المواطنين، التي تشمل أكثر من 4 ملايين أسرة.

وأوضح، أن نحو 800 ألف أسرة استفادت من المساعدات المالية، يوم الاثنين، على أن يتم الليلة إيداع المساعدات في حسابات 4448000 أسرة، أما الأسر المتبقية فسيتم تحويل الأموال لها ليلة السبت المقبل.

وأشاد الرئيس الإيراني بالشعب الإيراني ووعيه العالي، وقال إن الشعب الإيراني، وعلى الرغم من المشاكل الاقتصادية وشكواه من إدارة البلاد، إلا أنه لم يسمح للعدو باستغلال الاحتجاجات.

وكانت شركة النفط الوطنية الإيرانية قد أعلنت الخميس الماضي رفع أسعار البنزين بنسبة 50% حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% لمن يتجاوز الحصة الشهرية.

على أن يتم توجيه الأموال التي سيتم جمعها من رفع الأسعار لدعم 18 مليون أسرة إيرانية تضم أكثر من 60 مليون فرد بحاجة إلى مساعدات مالية، وفقا لما صرح به محمد باقر نوبخت رئیس مؤسسة التخطيط والموازنة في إيران.

وتعيش إيران ظروفا اقتصادية صعبة بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات عليها، والتي طالت بشكل رئيسي صادرات النفط، مصدر الدخل الرئيسي لإيران.

وتسعى واشنطن من خلال العقوبات إجبار طهران على إعادة التفاوض على بنود الاتفاق النووي، الذي أبرم في 2015 بين إيران والسداسية، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه في 2017، إضافة إلى تحجيم دورها في المنطقة.

المصدر: RT