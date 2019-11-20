موسكو – اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بشأن “شرعية” المستوطنات الإسرائيلية خطوة جديدة تهدف لهدم الأسس القانونية للتسوية في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، امس الثلاثاء، إن بناء إسرائيل لمستوطنات في الضفة الغربية يزيد من توتر الوضع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة أن روسيا “تنظر إلى الإعلان الأمريكي كخطوة تزيد من توتر الأوضاع في المنطقة المتوترة أصلا”.

وقد لقي إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي قال فيه إن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، لقي إدانات عربية ودولية.

المصدر: تاس