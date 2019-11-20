إسبانيا – احتفل جناح ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل، بتأهل منتخب بلاده لكأس أمم أوروبا (يورو 2020)، برفع علم سخر فيه من النادي الملكي.

وعقب فوز ويلز على المجر (2-0)، الليلة الماضية، احتفل بيل مع زملائه، برفع علم كُتب عليه “ويلز، الجولف، ريال مدريد… بهذا الترتيب”.

وذلك في إشارة إلى أن الميرينجي يتذيل أولويات الجناح، البالغ من العمر 30 عاما.

وكان الإعلام الإسباني وبعض جماهير ريال مدريد، قد اتهموا بيل بتفضيله منتخب ويلز ورياضة الجولف على ناديه.

وهو ما دعا أحد مشجعي ويلز لطباعة هذا العلم، على سبيل السخرية.

وأصبحت الكرة الآن في ملعب الريال، بانتظار معرفة الإجراءات التي قد يتخذها ضد نجمه، الذي يلعب بين صفوفه منذ عام 2013.