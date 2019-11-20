دبي – وقعت شركة طيران الإمارات (مملوكة بالكامل لحكومة دبي)، طلبية مؤكدة لشراء 30 طائرة بوينغ طراز (787-9) بقيمة 8.8 مليارات دولار.

وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إن الصفقة تشمل طائرات البوينغ 787 دريملاينر، التي ستبدأ استلامها اعتبارا من مايو/أيار 2023، ويستغرق اكتمالها 5 سنوات.

وتابع البيان: “مارست طيران الإمارات حقها في استبدال طائرات 777X بطائرات 787”.

جاء ذلك، خلال فعاليات اليوم الرابع لمعرض دبي للطيران الذي انطلق الأحد وينتهي الخميس 21 نوفمبر/تشرين الأول الجاري، بمشاركة 1300 شركة.

أما بالنسبة لطائرات 777X، أكدت الشركة أنها ستواصل حوارها مع بوينغ في الأسابيع القليلة المقبلة، بشأن مواعيد التسليم، وبذلك يبلغ إجمالي طلبيات طيران الإمارات من بوينغ 126 طائرة.

و”طيران الإمارات”، هي أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، تتخذ من مطار دبي الدولي مقرا لها ومركزا لعملياتها، وتقوم بتقديم خدماتها إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم.

الأناضول