السعودية – اكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، إن طرح شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام سيخلق آلاف الوظائف ويجذب استثمارات أجنبية للبلاد.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أضاف الملك في خطابه السنوي أمام مجلس الشورى، أن اكتتاب أرامكو إلى جانب استحداث فرص عمل جديدة، سيعزز من حجم السوق المالية السعودية.

وبدأ اكتتاب المؤسسات على سهم أرامكو، اعتبارا من 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حتى 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بينما اكتتاب الأفراد الذي بدأ بنفس التاريخ، سينتهي في 28 نوفمبر الجاري.

واعتبر العاهل السعودي، أن السياسة النفطية للمملكة، تستهدف استقرار أسواق النفط العالمية وتخدم كلا من المنتجين والمستهلكين معا.. “سياستنا النفطية تهدف إلى تحقيق أمن وموثوقية إمدادات النفط”.

والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بما يقارب 7 ملايين برميل يوميا، وثاني أكبر المنتجين بنحو 11.3 مليون برميل يوميا.

في سياق آخر، أشار الملك سلمان إلى دور المرأة السعودية في الاقتصاد المحلي، وزاد: “سنواصل جهودنا في تمكين المرأة ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص.. ارتفعت مشاركتها من 19.4 بالمئة بنهاية 2017 إلى 23.2 بالمئة بنهاية النصف الثاني 2019”.

وتابع: “تواصل الدولة بذل الجهود لإيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وخفض معدل البطالة، وقد قطعنا خطوات كبيرة في تطوير القدرات البشرية، وتهيئة شباب الوطن ذكورا وإناثا لسوق العمل”.

وهبط معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثاني 2019، إلى 12.3 بالمئة، من 12.5 بالمئة في الربع الأول 2019 السابق له.

وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغ معدل بطالة السعوديين 6 بالمئة للذكور، و31.1 بالمئة للإناث.

الأناضول