ليبيا – أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية تبعية طائرة ” بريداتور ” التي أُسقطت اليوم شمال ترهونة اليوم بنيران دفاعات القوات المسلحة للقوات الجوية الإيطالية .

Oggi è precipitato sul territorio libico un #Predator, velivolo a pilotaggio remoto dell' #AeronauticaMilitare che stava svolgendo una missione a supporto dell'operazione Mare Sicuro. Sono in corso approfondimenti per accertare le cause dell'evento#UnaForzaperilPaese pic.twitter.com/WBMyvH1a0z

— Forze Armate StatoMaggioreDifesa (@SM_Difesa) November 20, 2019