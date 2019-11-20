موسكو – اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا اتخذت خطوات على مدى سنوات طويلة فيما يخص أمن منطقة الخليج، مؤكدا أنه “لو حظيت هذه الخطوات بالدعم اللازم، لكنا تجنبنا اليوم التصعيد”.

وأوضح وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، إن موسكو تتخذ الإجراءات المطلوبة لتحريك مبادرتها بشأن الخليج، وذلك بهدف تخفيف التوتر الذي تشهده المنطقة.

من جانبه أعرب وزير خارجية البحرين عن ترحيب بلاده بالجهود الروسية في هذا الإطار، مشيرا إلى أهمية الدور الروسي، في المنطقة.

وقال آل خليفة: إننا نتعامل مع الطرح الروسي لأمن الخليج، مضيفا أن “الطرح الروسي هام ولا يستبعد أحدا، ومن هنا فنحن نسانده ونشكر لروسيا ذلك”.

وأوضح أن المبادرة الإيرانية حول الأمن في مضيق هرمز تعاملت معها الدول الخليجية على محل الجد، “إلا أنه طرح يحتاج إلى مزيد من الدراسة وتشوبه بعض الإشكالات”.

وأضاف آل خليفة: “نرحب بالدور الروسي المحوري في إعادة الاستقرار لسوريا، ولا نريد حربا في المنطقة، بل الاستقرار لها ونظرة مشتركة، ونتطلع لأن تأخذ إيران ذلك بعين الاعتبار”.

المصدر: RT