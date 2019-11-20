مصر – أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أبدى موافقته على الانضمام لصفوف المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوبير خلال تصريحات تليفزيونية: “على مسؤوليتي الشخصية، محمد صلاح عندما حضر إلى معسكر منتخب مصر الوطني مصابا أكد للمسؤولين ترحيبه بالانضمام للمنتخب الأولمبي حال وصولهم لأولمبياد طوكيو 2020”.

وأضاف خلال برنامجه “ملعب أون”: “أن فريق ليفربول لن يمانع من مشاركة صلاح مع منتخب مصر الأولمبي لأن الأولمبياد ستقام وفق الأجندة الدولية، وقد نرى حينها نجوما كبار أمثال ميسي يشارك مع منتخب الأرجنتين أو غيره”.

وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد غياب عن دورة ألعاب ريو 2016، وذلك للمرة الـ12 في تاريخه.

وجاء تأهل الفراعنة عقب فوزه على جنوب إفريقيا 3-0، الثلاثاء، على إستاد القاهرة، لمباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، تحت 23 عاما، وعلى هذا سيتواجه في النهائي مع منتخب كوت ديفوار.

المصدر: وكالات