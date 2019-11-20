موسكو – اوضح كيريل ديميترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، الأربعاء، إن أسعار النفط لها تأثير واضح على اقتصاد بلاده.

وأضاف ديميترييف لقناة (CNBC) اليوم، على هامش منتدى اقتصادي بموسكو اليوم، أن تحالف (أوبك+) الذي يضم الدول الأعضاء في “أوبك” إضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا، “جاهز للتحرك إذا لزم الأمر”.

ووافق (أوبك+) على تمديد الاتفاق لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ مطلع 2019 حتى نهاية الربع الأول من 2020.

وتابع: “نحن متفائلون للغاية بشأن تقدم السوق الروسية.. نعتقد أن سعر النفط سيكون له تأثير على المضي قدما.. ونظرا لاتفاقنا مع السعودية، نعتقد أن أسعار النفط ستكون مستقرة وأن السوق الروسية مستعدة للنمو المستمر”.

وحسب مسؤولين روس، فإن الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الروسي في 2020، سيكون انخفاض أسعار النفط.

وروسيا ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وثالث أكبر منتج للنفط بمتوسط 11.24 مليون برميل يوميا، وما تزال تعتمد على صادرات الطاقة، على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع اقتصادها.

وقال ديميترييف، إن الحروب التجارية وغيرها من الصدمات تؤثر سلبيا في الطلب على النفط.. “لكن في جانب العرض، لدينا اتفاق كبير مع أعضاء (أوبك+) الذين هم على استعداد للتحرك، كلما حدثت صدمة في جانب الطلب”.

ومن المقرر أن يعقد التحالف، اجتماعا على مستوى وزراء النفط في فيينا في 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لبحث سياسة إنتاج النفط، في ضوء المتغيرات الاقتصادية بالعالم، وسط احتمال ألا توافق روسيا على خفض أكبر للإنتاج.

الأناضول