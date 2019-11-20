ليبيا – نفى مسؤول ملف التطعيمات في مدينة بنغازي رمضان الفيتوري الإشاعات التي يتناقلها بعض المواطنين بشأن التطعيمات ضد الأنفلونزا بأنها مصنعة في تركيا وجودتها رديئة.

الفيتوري قال لوكالة “الأنباء” التابعة للحكومة المؤقتة إن هذه الأخبار غير صحيحة وتناهض الحملة الصحية التي أطلقتها الخدمات الصحية في ليبيا و الأمر مؤسف لأن القائمين على الخدمات الصحية مسرورون لقدوم التطعيمات ووجود من يقدم الخدمات للمواطنين في حين أن بعض الناس يقومون بترويج هذه الإشاعات الخاطئة.

وأكد مسؤول التطعيمات أن تطعيم الإنفلونزا المستجلب حديثا تم تصنيعها من قبل شركات فرنسية راقية ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومن الدولة الليبية وفقا لمعاييرها الصحية وهي من أجود أنواع التطعيمات.