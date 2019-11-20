ليبيا – التقى القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جوشوا هاريس برئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الثلاثاء للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للوطنية للنفط.

الوطنية للنفط أكدت بحسب المكتب الإعلامي التابعه لها على تطلع السفارة الأمريكية لاستضافة شركاء من جميع أنحاء ليبيا في حوار اقتصادي الشهر المقبل لتسهيل النقاش الليبي حول تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات الطاقة الحيوية.

وأشارت الوطنية للنفط إلى أنها ستظل مستقلة ومزودة بالموارد المناسبة من أجل الوفاء بعهدتها الحيوية نيابة عن جميع الليبيين.