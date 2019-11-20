إسبانيا – قاد المصنف أولا عالميا الإسباني، رافائيل نادال، منتخب بلاده لأول فوز له في كأس ديفيز لمنتخبات التنس، بتغلبه على نظيره الروسي 2-1، امس الثلاثاء، في مدريد، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتقدم الروس بداية، بعد فوز أندري روبليوف على روبرتو باوتيستا أغوت 3-6 و6-3 و7-6، لكن الإسبان حسموا النتيجة في مباراتي الفردي الثانية التي فاز فيها نادال على كارين خاتشانوف 6-3 و7-6، والزوجي بتفوق الثنائي مارسيل غرانوليرس وفيليسيانو لوبيز على خاتشانوف وروبليوف 6-4 و7-6.

وتقام الأربعاء أخر مباريات المجموعة حيث يلتقي منتخبا إسبانيا وكرواتيا، علما بان الأخيرة خسرت في اليوم الأول أمام روسيا 0-3.

وحسمت كندا تأهلها عن المجموعة السادسة إلى الدور ربع النهائي بفوزها في مباراتها الثانية على الولايات المتحدة الأمريكية 2-1، بعدما كانت استهلت مشاركتها في المسابقة بالفوز على إيطاليا بنفس النتيجة، الثلاثاء، وتقام اليوم الأربعاء مباراة تجمع الولايات المتحدة وإيطاليا.

في المجموعة الأولى، فازت فرنسا على اليابان 2-1، إذ تضم المجموعة الأولى منتخب صربيا أيضا، الذي يخوض مباراته الأولى اليوم أمام اليابان في حين يخلد الفرنسيون للراحة.

وفي المجموعة الثالثة تغلبت الأرجنتين على تشيلي 3-0، وتلعب الأرجنتين اليوم مع ألمانيا.

وفازت أستراليا على كولومبيا 3-0 في ثاني مباريات المجموعة الرابعة التي تحسم اليوم الأربعاء بلقاء بلجيكا مع أستراليا، حيث تنحصر بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بينهما بعد خسارة كولومبيا في مباراتيها.

وحقق منتخب كازاخستان بداية مميزة بفوزه على هولندا 2-1، وتخوض الأخيرة مباراتها الثانية اليوم أيضا أمام بريطانيا.

المصدر: “أ ف ب”