إسبانيا – ظهر النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في العاصمة الإسبانية مدريد، امس، لحضور فعاليات نهائيات بطولة كأس ديفيز للتنس.

وتواجد نيمار مع زميليه السابقين في برشلونة المدافع جيرارد بيكيه، وجوردي ألبا الظهير الأيسر في العاصمة مدريد.

وحضر النجم البرازيلي إلى مدريد بدعوة من بيكيه مالك شركة “كوزموس” صاحبة حقوق تنظيم بطولة كأس ديفيز بنظامها الجديد، لمتابعة مباراة نجم التنس الإسباني رفائيل نادال في مواجهة الروسي كارين خاشانوف، والتي انتهت لمصلحة الإسباني 2-1.

ويحرص بيكيه على جمع أسماء لامعة في عالم الكرة لدعم بطولة كأس ديفيز، من أجل إنجاح البطولة في الموسم الأول للدورة بنظامها الجديد.

وتقام كأس ديفيز بدءا من هذا العام على مدى أسبوع واحد، عوضا عن توزيع المباريات على 4 أسابيع، بمشاركة 18 منتخبا وزعت على 6 مجموعات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة، إضافة إلى أفضل منتخبين حلا في المركز الثاني، إلى الدور ربع النهائي، ثم اللجوء لنظام خروج المغلوب.

كما تم اعتماد نظام الفوز بمجموعتين من أصل ثلاث عوضا عن ثلاث من أصل خمس، وذلك تفاديا لإرهاق اللاعبين.

يذكر أن شركة “كوزموس” المملوكة لنجم كرة القدم ومدافع برشلونة بيكيه هي المسؤولة عن حقوق تنظيم بطولة كأس ديفيز بنظامها الجديد بعقد طويل الأمد.

المصدر: وكالات