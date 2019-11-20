انجلترا – كشف جوسيب ماريا أوروتبيج وكيل أعمال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي حقيقة الشائعات التي تحوم حول اقتراب عودة المدرب الإسباني لتدريب بايرن ميونخ.

وقال أوروتبيج، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الثلاثاء “بيب لديه ذكريات جيدة في ميونخ ولا يزال لديه أصدقاء هناك، لكنه لم يبد في أي وقت رغبة في العودة للتدريب بألمانيا”.

جاء ذلك بعد أن أثار أوروتبيج التكهنات حول احتمالات انتقال المدرب جوارديولا أمس الإثنين، عندما صرح لموقع “سبوكس كوم” قائلاً “في كرة القدم، لا يوجد شيء مؤكد”.

ويبحث البايرن، عن مدرب جديد بعد إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش في وقت سابق هذا الشهر، وأسند النادي مهمة الفريق إلى هانسي فليك بشكل مؤقت حتى نهاية العام الجاري، لكن مع إمكانية استمراره لوقت أطول.

وقال أوروتبيج “جوارديولا دائمًا يلتزم بعقوده. أنفي كل الشائعات. بيب (جوارديولا) سعيد للغاية في مانشستر”.

المصدر: كووورة