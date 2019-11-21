ألمانيا – يعد فيتامين E أساسيًا للجسم، فبالإضافة إلى إبطاء عملية الشيخوخة، يساعد على تعزيز صحة العضلات والأعصاب وتعزيز الخصوبة أيضًا وغيره من الفوائد الهامة للجميع.

ويؤدي نقص فيتامين E إلى مضاعفات خطيرة، توضحها مجلتي ”ذا هيلث سايت“ و“فيغان فود آند ليفينج“.

قد يؤدي نقص فيتامين E إلى الإصابة بالاعتلال العضلي، وذلك لأن هذا الفيتامين مسؤول عن قوة ألياف العضلات، ونقصه يؤدي إلى تفاقم صحة العضلات.

تدهور صحة البصر

يمكن لنقص هذا الفيتامين أن يؤدي إلى ضعف في الشبكية أو حتى تلفها، مما يؤدي إلى ضبابية الرؤية أو ازدواجيتها، كما قد يسبب نقص فيتامين E العمى الليلي، هو عدم القدرة على الرؤية بوضوح في الأماكن المظلمة أو الإضاءة الخافتة.

فقر الدم

عدم استهلاك ما يكفي من هذا الفيتامين، قد يؤدي للإصابة بفقر الدم أو الأنيميا، خاصة النوع المعروف باسم ”فقر الدم الانحلالي“، وهو عبارة عن نقص عدد كرات الدم الحمراء، أو اختلال وظيفتها.

اضطرابات عصبية

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين E إلى مشاكل في الجهاز العصبي، وتلف الأعصاب، خاصة في أعصاب القدمين واليدين، مما يؤدي إلى مشاكل في التنسيق والتوازن. كما تشمل الأعراض الأخرى، عدم انتظام ضربات القلب ومشاكل في الكبد والكلى، فضلًا عن إصابة الحوامل بالإجهاض.

أفضل مصادر فيتامين E

تتنوع أفضل مصادر الفيتامين بين الزيوت والسمن النباتي والذرة، بالإضافة إلى جنين القمح وعباد الشمس والعصفر وفول الصويا والفول السوداني.

كما تشمل المصادر المكسرات والبذور، مثل البندق واللوز وبذور عباد الشمس وزبدة الفول السوداني والفستق.

ويتوفر فيتامين E أيضًا في الأفوكادو والطماطم والمانجو والبروكلي، بالإضافة إلى السبانخ والحمص.

وكالات