ليبيا – نشر رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء أمس الأربعاء ليبيا جدولاً من النشرة الاقتصادية التي ينشرها المركزي طرابلس خلال الربع الثاني من العام الجاري.

الآغا أوضح في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”أمس الأربعاء أن البيانات المنشورة وتحديدا جدول تقييم الذهب تبين أن القيمة الإجمالي المقيمة لكمية الذهب والذي تقدر ب116.6 طن تساوي ستة واربعين مليون وتسعمائة الف دينار.

وأضاف:”هذا يعني وحسب هذا التقييم فأن سعر الطن من الذهب يساوي حوالي 428,000 دينار ليبي والكيلو من الذهب يساوي حوالي 428 دينار ليبي والجرام من الذهب يساوي حوالي 428 درهم وإذا حسبنا القيمة حسب السعر العالمي للاونصة والذي يساوي 1469 دولار أمريكي فآن الطن يساوي 47 مليون دولار أمريكي”.

وتابع:”لذلك فآن التقييم الحقيقي والواقعي والذي من المفترض ان يذكر في التقرير هو سبعة مليار وستمائة مليون دينار تقريبا اعتقد آن الهدف من بيع الذهب اصبح واضحا”.

رئيس لجنة السيولة إختتم حديثه بالقول:”للعلم المركزي قد باع في عام 2011 حوالي 28 طن من الذهب بعد تضييق الخناق علي النظام السابق من قبل المجتمع الدولي وهذا واضح في الجدول بعد أن كان في عام 2010 يساوي 57,8 مليون دينار ليصبح في عام 2011 حوالي 46,9 مليون دينار”.