ليبيا – أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء تعليماته بسرعة المباشرة في عودة المهجرين الليبيين المتواجدين في الأراضي المصرية، وذلك خلال لقائه في مقر إقامته في القاهرة باللجنة المكلفة بالعمل على العودة الطوعية للمهجرين.

الثني أكد خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن حكومته ستتكفل بمصاريف العودة وتوفير سكن في ليبيا لمدة محددة، إضافة إلى توفير منحة شهرية لمدة محددة على أن تسوى مرتبابتهم ومستحقاتهم المالية ، مع إيجاد فرصة عمل لمن ليست لديه وظيفة.

كما شدد رئيس مجلس وزراء المؤقتة على أن ليبيا للجميع وأنه من حق أي مواطن أن تتوفر له سبل العيش الكريم داخل الوطن وأن ليبيا لن تنسى أبنائها وتتركهم بين مهجر ونازح، مؤكداً على ضرورة تطبيق قانون العفو العام ليشمل الجميع. يشار إلى أنه قد حظر هذا الاجتماع وزير خارجية المؤقتة عبدالهادي الحويج، ووزير الشؤون الأجتماعية فتحية حامد والمشرفين على المشروع كما حضر اللقاء الناطق الرسمي بأسم الحكومة حاتم العريبي .