ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، إذ بلغ سعر الأوقية (الأونصة) 1471.02 دولار بحلول الساعة 04:58 بتوقيت غرينتش. وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة عند1471.20 دولار للأوقية.

ويتلقى المعدن الأصفر دعما من النزاع التجاري الطويل الأمد باعتباره من أصول الملاذ الآمن في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، إذ زاد 14 بالمئة تقريبا هذا العام.

ومما استدعى التوتر مجددا، وافق مجلس النواب الأميركي على تشريعين يستهدفان دعم المحتجين في هونغ كونغ وإرسال تحذير للصين بشأن حقوق الإنسان، ومن المتوقع أن يوقعهما الرئيس دونالد ترامب ليصبحا قانونين.

يأتي ذلك بعد أن أدانت الصين تدخل واشنطن في شؤون هونغ كونغ واستدعت مسؤولا من السفارة الأميركية للمطالبة بتوقف الولايات المتحدة عن التدخل.