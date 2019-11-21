أبوظبي – هبطت 7 بورصات عربية في نهاية تداولات الخميس، مع تضرر معنويات المستثمرين سلبا جراء هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

بحلول الساعة (12:21 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون الثاني، بنسبة 0.37 بالمئة أو 23 سنتا إلى 62.63 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.58 بالمئة أو 33 سنتا إلى 57.34 دولارا للبرميل.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1 بالمئة إلى 5041 نقطة، مع هبوط أسهم “أبوظبي التجاري” بنسبة 1.96 بالمئة و”الدار” بنسبة 1.35 بالمئة و”أبوظبي الأول” بنسبة 1.04 بالمئة.

فيما هبطت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.72 بالمئة إلى 2684 نقطة، مع هبوط أسهم “أرابتك” بنسبة 9.8 بالمئة و”إعمار للتطوير” بنسبة 3.04 بالمئة و”داماك” بنسبة 1.69 بالمئة.

وتراجعت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.91 بالمئة إلى 14094 نقطة، بضغط مبيعات المؤسسات الأجنبية والعربية.

ونزلت بورصة قطر بنسبة 0.67 بالمئة إلى 10267 نقطة مع هبوط أسهم “المستثمرين” بنسبة 125 و”أوريدو” بنسبة 1.1 بالمئة و”بنك الدوحة” بنسبة 0.79 بالمئة و”صناعات” بنسبة 0.29 بالمئة.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.29 بالمئة إلى 1791 نقطة، مع تراجع أسهم “بنك الأردن” بنسبة 1.9 بالمئة و”عمد للاستثمار” بنسبة 1.88 بالمئة و”مناجم الفوسفات” بنسبة 0.65 بالمئة.

وانخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.25 بالمئة إلى 1505 نقطة، مع تراجع أسهم “بتلكو” بنسبة 0.26 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنسبة 0.57 بالمئة و”زين” بنسبة 2.8 بالمئة.

وأغلقت بورصة مسقط على انخفاض هامشي بنسبة 0.08 بالمئة إلى 4082 نقطة، مع تراجع أسهم “اسمنت عمان” بنسبة 3.8 بالمئة و”الجزيرة للخدمات” بنسبة 2.01 بالمئة و”عمان للاستثمارات” بنسبة 1.65 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.11 بالمئة إلى 8062 نقطة، مع صعود بعض الأسهم الكبرى في قطاعي المصارف والبتروكيماويات.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.03 بالمئة إلى 6313 نقطة، وزاد المؤشر الرئيسي بنحو 0.47 بالمئة إلى 4754 نقطة، فيما صعد المؤشر العام بنسبة 0.14 بالمئة إلى 5785 نقطة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 8062 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.03 بالمئة إلى 6313 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

أبوظبي: بنسبة 1 بالمئة إلى 5041 نقطة.

مصر: بنسبة 0.91 بالمئة إلى 14094 نقطة.

دبي: بنسبة 0.72 بالمئة إلى 2684 نقطة.

قطر: بنسبة 0.67 بالمئة إلى 10267 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.29 بالمئة إلى 1791 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.25 بالمئة إلى 1505 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.08 بالمئة إلى 4082 نقطة.

الأناضول