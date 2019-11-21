ليبيا – إلتقى عدد من أعضاء مجلس النواب بمدينة طبرق أمس الأربعاء السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتش والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء آخر المستجدات بالشأن الليبي.

اللقاء حضره وفقاً للموقع الرسمي لمجلس النواب عدد من أعضاء المجلس من كافة أنحاء ليبيا رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري ونائب مقرر المجلس صباح جمعة ورئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية عبدالهادي الصغير واعضاء المجلس صالح افحيمة وعبدالناصر النعاس وعلي الصول.

وصرح رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بأن اللقاء تطرق لعدة مواضيع هامة منها دور القوات المسلحة في القضاء على الارهاب في مدينة طرابلس وفرض الأمن والاستقرار في الدولة الليبية بالإضافة إلى التطرق للهجرة غير الشرعية .

وفيما يخص مؤتمر برلين قال العقوري إن سفير المانيا اوضح أن المؤتمر سيكون للدول الفاعلة والتي سيتم الجلوس معها لحل الأزمة في ليبيا بعد ذلك سيتم الجلوس مع الليبيين، لافتاً الى ضرورة أن يكون الحل ليبي ليبي.

كما أضاف بأنه تم ايضاح بعض المفاهيم الخاطئة لدى السفير الألماني فيما يخص قانون الاستفتاء وقانون الانتخابات.

وذكر رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية عبدالهادي الصغير بأن السفير أكد على أن مجلس النواب الشرعي والوحيد هو المجلس المنعقد بمدينة طبرق.

ونوّه الصغير بأنهم اوضحوا للسفير الألماني الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في مكافحة الارهاب وأهمية تحرير العاصمة طرابلس لاستقرار الدوله، مشيراً إلى أنه تم الحديث عن مؤتمر برلين وبيّن السفير للنواب بأن مؤتمر برلين هو مشروع الأمم المتحدة ومحطة مهمة للسلم في ليبيا.

من جانبه صرح سفير المانيا لدي ليبيا أوليفر أوفتش عقب الإجتماع بأنه تحاور مع أعضاء المجلس بخصوص الوضع الحالي في ليبيا حيث استمع لآراء أعضاء مجلس النواب، مبيناً أنه قدم ايضاحات للنواب بخصوص مؤتمر برلين وأن المانيا تدعم السلام في ليبيا.

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