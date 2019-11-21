ألمانيا – بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التعاون بين مصر وألمانيا في العديد من المجالات.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن “المستشارة الألمانية أكدت أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا في الشرق الأوسط، في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة”.

وتطلع الرئيس المصري لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلا عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا.

المصدر: RT