السعودية – دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إيران، إلى التخلي عن “الفكر التوسعي والتخريبي” لأنه “ألحق الضرر بشعبها”.

وقال الملك سلمان في خطاب أمام مجلس الشورى: “نأمل أن يختار النظام الإيراني جانب الحكمة وأن يدرك أنه لا سبيل له لتجاوز الموقف الدولي الرافض لممارساته إلا بترك فكره التوسعي والتخريبي الذي ألحق الضرر بشعبه قبل غيره من الشعوب”.

وتابع: “لقد عانت المملكة من سياسات وممارسات النظام الإيراني ووكلائه التي وصلت مؤخرا إلى ذروة جديدة من الأعمال المنهجية والمتعمدة لتقويض كل فرص السلام والأمن في المنطقة”.

وأضاف: “على النظام الإيراني أن يدرك أنه أمام خيارات جدية، وأن لكل خيار تبعات سيتحمل هو نتائجها. والمملكة لا تنشد الحرب، لأن يدها التي كانت دوما ممتدة للسلام أسمى من أن تلحق الضرر بأحد، إلا أنها على أهبة الاستعداد للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد أي عدوان”.

والعلاقات مقطوعة بين إيران والسعودية منذ مهاجمة سفارة الرياض في طهران مطلع 2016 إثر تنفيذ الرياض حكم الإعدام برجل الدين الشيعي نمر النمر.

المصدر: “أ ف ب”